Game Changer in CSR & Social Impact: Η σημασία των SDGs και οι αλλαγές στο 'παιχνίδι' της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Το συνέδριο Game Changer in CSR and Social Impact, φιλοξένησε κορυφαίους εκπροσώπους της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, εκθέτοντας τους συμμετέχοντες σε μια δυναμική συζήτηση για τα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρική Υπευθυνότητα.

Ο χώρος που επιλέχθηκε ήταν η υπέροχη αίθουσα της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, η οποία ήταν γεμάτη από την έναρξη του συνεδρίου, με τους παρευρισκομένους να περιμένουν με αγωνία να ακούσουν τις σπουδαίες ομιλίες.

Το καλωσόρισμα έκανε ο Σταύρος Δρακουλαράκος, CEO της 24MEDIA, ο οποίος αρχικά μίλησε για τη σημασία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης: "Στις επιχειρήσεις είναι σημαντική, διότι τους προσφέρει σημαντικά οφέλη στους τομείς της διαχείρισης κινδύνου, εξοικονόμησης κόστους, πρόσβασης σε κεφάλαιο,στις σχέσεις με τους πελάτες τους, στις σχέσεις με το προσωπικό τους, ακόμα και στη δυνατότητα τους να καινοτομούν.

Στην κοινωνία, η ΕΚΕ προσφέρει αξίες πάνω στις οποίες μπορεί να είναι ομαλή η μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο οικονομικό πλαίσιο επιχειρηματικότητας".

Έπειτα, έθεσε τα ερωτήματα προς συζήτηση για τη συνέχεια του συνεδρίου: "Η κοινωνία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ΕΚΕ για την ΕΕ. Ποιος ορίζει τα προβλήματα και ποιος προσδιορίζει τις απαιτήσεις; Μπορούν μόνες τους οι επιχειρήσεις να το κάνουν; Οδεύουμε προς έναν πιο συνεργατικό τρόπο λειτουργίας; Οι εκάστοτε stakeholders σε ποιες φάσεις της ανάπτυξης και της δράσης συμμετέχουν;"

Τα SDGs και οι προβλέψεις

Η σκυτάλη δόθηκε στον Μιχάλη Σπανό, Διευθύνοντα Σύμβουλο της Global Sustain και την πρώτη ενότητα με τίτλο: "Putting sustainable development goals into action: An opportunity for Greece's future".

Ο κ. Σπανός ανέλυσε στη σκηνή του πρώτου Game Changer in CSR & Social Impact τις παγκόσμιες προτεραιότητες, αλλά εστίασε και σε αυτές της Ελλάδας, όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Ένα από τα κυριότερα ερωτήματα του συνεδρίου έθεσε στη συνέχεια ο Kωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ​Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου του ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. "Ποιοι είναι οι περίφημοι SGSs (Sustainable Development Goals) και πώς μπορούν να δώσουν λύσεις;"

Ο Βρασίδας Ζάβρας, Γενικός Διευθυντής του Green Banking & Environmental Department του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς μιλώντας για τους δείκτες αειφορίας τόνισε πως "Η ενσωμάτωση των δεικτών αειφορίας στη ζωή μας και στις επιχειρήσεις είναι εξαιρετικά δύσκολη. Πιστεύω και ονειρεύομαι ότι το 2030 θα έχουν επιτευχθεί αυτοί οι στόχοι. Όταν ξυπνάω το αποκλείω..."

Από την πλευρά της, η Κατερίνα Κατσούλη, CSR & Sustainability Director της Grant Thornton Greece έδωσε μια πιο αισιόδοξη νότα στο ζήτημα: "Αν εκμεταλλευτούν την ευκαιρία οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις θα έχουν μόνο οφέλη και όχι κόστη. Υπολογίζεται πως θα υπάρξουν περίπου 12 τρις δολάρια στις αγορές και θα οδηγήσουν σε 380 εκάτ. νέες θέσεις εργασίας!"

H συνεργασία βοηθάει

Πρώτη ομιλήτρια της επόμενης ενότητας του Game Changer in CSR & Social Impact, με τίτλο "Working towards alleviating societal challenges", ήταν η Μυρτώ Ξανθοπούλου, μέλος του Τμήματος Διαχείρισης Δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, η οποία ανέφερε πως: "Το σύστημα των κοινωνικών δομών καταρρέει και οι κοινωνικές ανάγκες γιγαντώνονται. Δεν έχουμε πάρει πολλά μαθήματα από αυτά που έχουμε περάσει αυτά τα χρόνια. Υπάρχει όμως μια κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών".

Ένας από τους πιο δραστήριους νέους ακτιβιστές και οραματιστές, ο Antonis Schwarz, Ιδρυτής του Guerilla Foundation, πρόβαλε στις διαφάνειές του σοκαριστικά στατιστικά των τελευταίων ετών στη σκηνή του πρώτου Game Changer in CSR & Social Impact και έδωσε το μήνυμα πως "Η κλιματική αλλαγή συμβαίνει. Είναι ώρα για δράση".

Η Iωάννα Κοζαδίνου, Yπεύθυνη Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης της Stoiximan, παρουσίασε το πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, "Μικροί Ήρωες", ενώ όπως είπε: "Έχουμε επενδύσει περισσότερα από 15 εκάτ. ευρώ σε χορηγίες και κοινωνικές δράσεις. Οι τέσσερις πυλώνες των πάνω από 60 κοινωνικών δράσεων της Stoiximan, έχουν να κάνουν με την κοινωνία, το παιδί, τον αθλητισμό και το περιβάλλον".

Το μικρόφωνο πήρε στη συνέχεια η Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α.Κ. Λασκαρίδη, η οποία υπογράμμισε τη σημασία του να δουλεύουμε όλοι μαζί για το κοινό καλό. Παράλληλα, είπε πως: "Μια συνεργασία για την οποία είμαι περήφανη είναι πως δημιουργήσαμε το δίκτυο για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος".

Τι κάνουν οι εταιρείες;

Η Ρίτσα Μπιζόγλη, δημοσιογράφος/παρουσιάστρια του ANT1 TV, καλωσόρισε τους ομιλητές του επόμενου πάνελ στο πρώτο Game Changer in CSR & Social Impact, με τίτλο "Future forward: Building in your CSR into business strategic goals".

Πρώτος ανέβηκε στο βήμα ο Ξενοφών Κάππας, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος έδωσε μια καλή συμβουλή για τη στρατηγική των εταιρειών: "Δημιουργείται ένα αίσθημα υπερηφάνειας και ταύτισης στο προσωπικό μιας εταιρείας, η οποία προσφέρει και νοιάζεται για το περιβάλλον".

Η Αγγελική Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Εταιρικών Υποθέσεων της Nestlé Ελλάς, τόνισε πως: "H φράση που θα ενώσει αποφασίσαμε πως θα είναι το "Ενισχύουμε την ποιότητα ζωής και συνεισφέρουμε σ' ένα πιο υγιές μέλλον. Γιατί; Γιατί έχουμε ευθύνη!"

Παράλληλα, ο Πάκης Παπαδημητρίου, Διευθυντής Εταιρικής Ποιότητας στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, μας κάλεσε να κρατήσουμε μια λέξη, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη, την "ουσιαστικότητα".

"Μπορούν οι εταιρίες να σκεφτούν λίγο καινοτόμα και να 'αναστατώσουν' τον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης;", αυτό ήταν το ερώτημα της Έλλης Παναγιωτοπούλου, Communications & Corporate Affairs Manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε.

Η Κατερίνα Μουζουράκη, Διευθύντρια Επικοινωνίας του TAP, παρουσίασε τα ενδιαφέρονται στοιχεία της κατασκευής του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), το μεγαλύτερο έργο στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης, όπως είπε, ενώ τόνισε πως: "Ο TAP είναι ένας Game Changer, γιατί σε αυτά τα τρία χρόνια που ξεκίνησε η επένδυση, έχει συμβάλλει στην αλλαγή νοοτροπίας".

Η σημασία της διαφάνειας των ΜΚΟ

Το ζήτημα της διαφάνειας και της σωστής λειτουργίας των ΜΚΟ μας απασχόλησε στην ενότητα "Improving transparency in operational processes for NGOs and charities". Ο Σπύρος Φρεμεντίτης, Πρόεδρος ΜΚΟ "Equal Society", ο οποίος ανέλαβε το συντονισμό της, είπε πως: "Βρήκαμε μια μεθοδολογία, με την οποία μπορείς να βρεις τι κοινωνική αξία παράγει η κάθε ΜΚΟ βάσει κάποιων παραγόντων. Έχουμε μετρήσει πάνω από 24 Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς".

Ο Γιώργος Γιακουβάκης, Μέλος της επιτροπής ελέγχου της Διεθνούς Διαφάνειας Ελλάδος, υπογράμμισε την σοβαρότητα του ελέγχου στις ΜΚΟ: "Πρέπει να υπάρχει έλεγχος για τους ΜΚΟ. Να ξεχωρίζουμε πως δεν είναι απλά κάποιος ΜΚΟ που εκμεταλλεύεται επιδοτήσεις. Να υπάρχει διαφάνεια στη λειτουργία του. Στο τέλος ενός έργου βλέπουμε όλο το φάκελο. Κάνουμε πλήρη έλεγχο γιατί είμαστε υπόλογοι και στο κοινωνικό σύνολο".

Από την πλευρά του, ο Σωτήρης Πετρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της HIGGS, ανέφερε χαρακτηριστικά: "Κακά παραδείγματα υπάρχουν σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε διογκώσει το θέμα με τις ΜΚΟ. Είναι λίγες οι κακές. Για να υπάρχει διαφάνεια, πρέπει να τους δείξει κάποιος τον τρόπο".

Η Jennifer Clarke, Capacity Building Coordinator του Ιδρύματος Μποδοσάκη, ανεβαίνοντας στη σκηνή του πρώτου Game Changer in CSR & Social Impact παρουσίασε λύσεις στο πρόβλημα: "Το πρόβλημα είναι ότι τα 3/4 των ανθρώπων έχουν είτε λίγο, είτε καθόλου εμπιστοσύνη στις ΜΚΟ. Εμείς έχουμε βρει τέσσερις λύσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα".

CSR: Ένας Game Changer

Ιδιαίτερη ήταν η παρουσίαση του Δημήτρη Μαύρου, Διευθύνοντα Σύμβουλου της ΜRB Hellas A.Ε., ο οποίος παρουσίασε τα στοιχεία της ετήσιας έρευνας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα.

Τόνισε μεταξύ άλλων πως: "Ως χώρα η Ελλάδα είναι στη δεύτερη θέση παγκοσμίως που βάζει την οικονομική δυσκολία ως πρώτη απειλή για τις επόμενες γενιές. Όσον αφορά το δείκτη αισιοδοξίας, η Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία θέση!"

Ο τίτλος της επόμενης ενότητας ήταν "Time for change: CSR as a gamechanger for social & economic progress" και όπως καταλαβαίνετε, κύριο ερώτημά του ήταν αν τελικά η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μπορεί να 'αλλάξει το παιχνίδι' για την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Για τον Κωνσταντίνο Τσολάκη, Corporate Communications & PR Director του ANTENNA GROUP, όπως είπε: "Το CSR είναι ο λόγος που οι καταναλωτές σε επιλέγουν και οι υποψήφιοι εργαζόμενοι σε ακολουθούν".

Ο Θάνος Μπελαλίδης, Υπεύθυνος έργων Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας της Ομάδας Σύμπραξις, εστίασε στο κομμάτι της συνεργατικότητας, η οποία απατεί τρία πράγματα σύμφωνα με τον ίδιο: "Αναγνώριση ότι δεν συνεργαζόμαστε αρκετά, την πρόθεση να κάτσουμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι και το τρίτο και τελευταίο να μπούμε στη δράση".

"Το CSR στην Ελλάδα είναι τελικά ένας Game Changer", τόνισε ο Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής της WWF Greece, δίνοντας μάλιστα και χαρακτηριστικά παραδείγματα για την ορθότητα της παραπάνω πρότασης.

Ο Νίκος Αυλώνας, Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας (CSE), και αντιπρόεδρος του Ινστιντούτου Εταιρικής Ευθύνης, παρέθεσε το πρόβλημα που κάνουν συχνά οι εταιρίες στην Ελλάδα: "Οι ελληνικές εταιρίες δεν βλέπουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη ως μέρος της στρατηγικής τους. Υπάρχει potential, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε ακόμα εκεί".

Η επόμενη ημέρα

Τρία πρόσωπα που νοιάζονται για το 'αύριο' μίλησαν στην τελευταία ενότητα του Game Changer in CSR & Social Impact με τίτλο "Business responsibility for its social impact: Moving beyond CSR". Ένα από τον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας, ένα άτομο που ασχολείται με την ανακύκλωση, καθώς και ένα καλύτερο περιβάλλον και ένα από τον τομέα του εθελοντισμού.

Την αρχή έκανε η Φωτεινή Μπαμπανάρα, Country Head of Communications της Νοvartis Hellas, ο οποίος μίλησε για την εταιρεία που εκπροσωπεί, τονίζοντας πως: "Στην Ελλάδα η Novartis έχει ένα ισχυρό αποτύπωμα. Επιχειρηματικό, αλλά και κοινωνικό. Είναι η πρώτη εταιρεία που επενδύει στην έρευνα και την ανάπτυξη".

Το μικρόφωνο στη συνέχεια πέρασε στον Τζέι Μέξη, ιδρυτής της Odyssea, ο οποίος ανέφερε πως: "Το πιο σημαντικό που προσπαθούμε να δείξουμε, είναι το πώς μπορούμε από το σκουπίδι να δημιουργήσουμε ένα προϊόν αξίας. Κυρίως όμως, θέλουμε να βοηθούν οι άνθρωποι μέσα σε αυτό το ταξίδι".

Τελευταίος ομιλητής τους συνεδρίου, ο Κωσταπάνος Μηλιαρέσης, Γενικός Διευθυντής και Συνιδρυτής της Εthelon, έκανε κάτι διαφορετικό για να μην κουράσει το κοινό που βρισκόταν τόσες ώρες στην αίθουσα.

Σε μια διαδραστική ομιλία στη σκηνή του πρώτου Game Changer in CSR & Social Impact, μας κάλεσε να σκεφτούμε "τι είναι αυτό που μας ικανοποιεί, τι είναι αυτό στο οποίο είμαστε καλοί, αλλά και τι έχει ανάγκη ο κόσμος. Στη μέση όλων αυτών", όπως είπε, "βρίσκεται η Ethelon".

Μετά το τέλος του συνεδρίου ακολούθησε cockteil networking reception, όπου το κοινό ήρθε σε επαφή με τους ομιλητές, ενώ αντάλλαξαν απόψεις και συμβουλές.

Χορηγός του Συνεδρίου ήταν o TAP. Υποστηρικτής η Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., το Blue.gr και το ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Global Sustain Group και τέλεσε υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας.

Χορηγοί επικοινωνίας του πρώτου Game Changer in CSR & Social Impact ήταν η Direction Business Network με τα CSR Reviews, CSR Week, csrnews.gr, businessnews.gr, ο τηλεοπτικός σταθμός ANT1, η εφημερίδα ΈΘΝΟΣ και η Huffpost Greece.

Φωτογραφίες: Άλκης Μωραΐτης