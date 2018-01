Game Changer in CSR & Social Impact: Το κορυφαίο συνέδριο επέστρεψε

Το συνέδριο Game Changer in CSR and Social Impact, φιλοξενεί κορυφαίους εκπροσώπους της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, εκθέτοντας τους συμμετέχοντες σε μια δυναμική συζήτηση για τα επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στην Εταιρική Υπευθυνότητα.

Ο Σταύρος Δρακουλαράκος, CEO της 24MEDIA, ανοίγει το πρώτο συνέδριο Game Changer in CSR & Social Impact. #GC18gr pic.twitter.com/NIizt9oym2 — Game Changer (@GameChangerGr) 30 Ιανουαρίου 2018

Ο Μιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος της Global Sustain, αναλύει στη σκηνή του πρώτου Game Changer in CSR & Social Impact τις προτεραιότητες της Ελλάδας όσον αφορά τη βιώσιμη ανάπτυξη. #GC18gr pic.twitter.com/cB96YpxxGT — Game Changer (@GameChangerGr) 30 Ιανουαρίου 2018

Κατερίνα Κατσούλη, CSR & Sustainability Director της Grant Thornton Greece: "Αν εκμεταλλευτούν την ευκαιρία οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις θα έχουν μόνο οφέλη. Αυτή η ανάπτυξη μπορεί να οδηγήσει σε 380 εκάτ. νέες θέσεις εργασίας!" #GC18gr pic.twitter.com/oAiRykaTK9 — Game Changer (@GameChangerGr) 30 Ιανουαρίου 2018

Μυρτώ Ξανθοπούλου, μέλος του Τμήματος Διαχείρισης Δωρεών του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος: "Το σύστημα των κοινωνικών δομών καταρρέει και οι κοινωνικές ανάγκες γιγαντώνονται. Υπάρχει όμως μια κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών". #GC18gr pic.twitter.com/XQG3eVseqK — Game Changer (@GameChangerGr) 30 Ιανουαρίου 2018

H αίθουσα της Στέγης έχει γεμίσει! Οι σπουδαίες ομιλίες συνεχίζονται στο πρώτο Game Changer in CSR & Social Impact. #GC18gr pic.twitter.com/gP3clGKdbn — Game Changer (@GameChangerGr) 30 Ιανουαρίου 2018

Μεταξύ των ομιλητών του συνεδρίου είναι οι: Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Υποδιευθύντρια Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου ΟΤΕ, Φωτεινή Μπαμπανάρα, Country Head of Communications, Νοvartis Hellas, Αγγελική Παπαδοπούλου, Υπεύθυνη Εταιρικών Υποθέσεων, Nestlé Ελλάς, Δημήτρης Μαύρος, Member of the Board, MRB Hellas, Ιωάννα Κοζαδίνου, Κατερίνα Κατσούλη, CSR & Sustainability Director της Grant Thornton Greece, Yπεύθυνη Eταιρικής Kοινωνικής Eυθύνης, Stoiximan, Δρ. Αγγελική Κοσμοπούλου, Εκτελεστική Διευθύντρια, Κοινωφελές Ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη, Antonis Schwarz, Founder, Guerilla Foundation, Kωνσταντίνος Τσολάκης, Corporate Communications & PR Director Αntenna Group, Θάνος Μπελαλίδης, Υπεύθυνος έργων Επικοινωνίας και Εταιρικής Υπευθυνότητας, Ομάδα Σύμπραξις, Mιχάλης Σπανός, Διευθύνων Σύμβουλος, Global Sustain Group, Πάκης Παπαδημητρίου, Διευθυντής Εταιρικής Ποιότητας στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής της WWF Greece, Έλλη Παναγιωτοπούλου, Communications & Corporate Affairs Manager της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας Α.Ε.

Κοσμοπούλου: "Αν είσαι ανοιχτός και ξέρεις να αξιολογήσεις, πάντα θα έχεις δουλειά να κάνεις". #GC18gr — Game Changer (@GameChangerGr) 30 Ιανουαρίου 2018

Κοσμοπούλου: "Αν είσαι ανοιχτός και ξέρεις να αξιολογήσεις, πάντα θα έχεις δουλειά να κάνεις". #GC18gr — Game Changer (@GameChangerGr) 30 Ιανουαρίου 2018

Χορηγός του Συνεδρίου είναι o TAP. Υποστηρικτής είναι Αθηναϊκή Ζυθοποιία Α.Ε., το Blue.gr και το ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη. Το συνέδριο πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Global Sustain Group και τελεί υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Επικοινωνίας.

Χορηγοί επικοινωνίας του πρώτου Game Changer in CSR & Social Impact που διεξάγεται σήμερα Τρίτη 30 Ιανουαρίου στη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση είναι η Direction Business Network με τα CSR Reviews, CSR Week, csrnews.gr, businessnews.gr, ο τηλεοπτικός σταθμός ANT1, η εφημερίδα ΈΘΝΟΣ και η Huffpost Greece.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο http://gamechanger.gr/csr-social-impact-2018/, καθώς και στη σελίδα του συνεδρίου στο facebook.