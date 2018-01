Με την Ακρόπολη 'λουσμένη' στα βεγγαλικά και... αιθαλομίχλη, η αλλαγή του χρόνου

Σημειώνεται ότι οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει ότι η εξασθένιση των ανέμων τα ξημερώματα της Κυριακής προς Δευτέρα, σε συνδυασμό με το φαινόμενο της θερμοκρασιακής αναστροφής και της συσσώρευσης ρύπων από την αυξημένη καύση ξύλου και άλλων υλικών σε τζάκια και σόμπες εκείνες τις μέρες, θα προκαλούσαν το φαινόμενο της αιθαλομίχλης, κάτι που είχε συμβεί και τα Χριστούγεννα οπότε επικράτησαν παρεμφερείς καιρικές συνθήκες.

Στην αλλαγή του χρόνου πάντως, τα βεγγαλικά στην πρωτεύουσα "φώτισαν" την Ακρόπολη και έκαναν το κλίμα γιορτινό. Από το Θησείο ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης καλωσόρισε το νέο έτος την ώρα που ένα πολύχρωμο σμήνος φωτοβολίδων φώτισε τον αττικό ουρανό.

Athens, Greece, welcomes 2018 in the shadow of the Acropolis #tictocnews #HappyNewYear pic.twitter.com/Pb1yrL31ab