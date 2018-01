Σημεία και τέρατα: Οι πάγοι της Σιβηρίας λιώνουν και εμφανίζονται απόκοσμα πλάσματα

Ο "μονόκερως της Σιβηρίας" που εκτιμάται ότι εξαφανίστηκε πριν από 350.000 χρόνια, ζούσε και πριν από 29.000 χρόνια σύμφωνα με την ανάλυση ενός κρανίου που εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιφέρεια της πόλης Παβλοντάρ του Καζακστάν.

Στην πραγματικότητα, ο αποκαλούμενος "μονόκερως", δεν είχε σχέση με το μυθικό πλάσμα. Ο Elasmotherium sibiricum όπως καλείται επιστημονικά, έμοιαζε περισσότερο με τον σημερινό ρινόκερω ή με τα τριχωτά μαμούθ. Είχε ύψος 2 μέτρα και μήκος κοντά στα 4,5, ενώ ζύγιζε περίπου τέσσερις τόνους.

Elasmotherium - Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λονδίνου:

Επίσης στον ποταμό Yuribey στα Ουράλια Όρη βρέθηκε το πιο καλά σωζόμενο μαμούθ που έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα, το οποίο χρονολογείται στα 42.000 χρόνια πριν. Το μαμούθ εντοπίστηκε το 2007.

Μαμούθ - φωτογραφία Sputnik:

Το παρακάτω ον εντοπίστηκε στα ορυχεία Udachnaya κοντά στην πόλη Udachny στη Δημοκρατία των Σαχά στο Διαμέρισμα της Άπω Ανατολής. Εικάζεται ότι είναι πρόγονος της Ζιμπελίνας ή κάποιος προϊστορικός συγγενής του σημερινού κουναβιού. Χρονολογείται στα 252 εκατομμύρια χρόνια πριν.

Από την περιοχή Γιακουτία στο Διαμέρισμα της Άπω Ανατολής (φωτογραφία ysia.ru):

Το λιώσιμο πάγων στη Σιβηρία έφερε στο φως μουμοποιημένα θαλάσσια λεοντάρια, επίσης στη Δημοκρατία των Σαχά. Χρονολογούνται στα 780.000 χρόνια πριν.

Φωτογραφία από την Ακαδημία Επιστημών της περιοχής της Γιακουτίας:

Τέλος, ο παρακάτω σκελετός βρέθηκε στο Υψίπεδο Ουκόκ και χρονολογείται στα 2.500 χρόνια πριν. Ο σκελετός ονομάζεται η "πριγκίπισσα του Ουκόκ" και βρέθηκε μαζί με οστά αλόγων και μικρή ποσότητα κάνναβης.

Ακόμη ένα εύρημα από τη Σιβηρία:

Σημειώνεται πως η τήξη του μόνιμου στρώματος πάγου της Σιβηρίας (πρόκειται για έδαφος το οποίο παραμένει παγωμένο καθ’όλη τη διάρκεια του έτους) μπορεί να εκλύσει περισσότερους από 1.000 γιγατόνους διοξειδίου του άνθρακα και μεθανίου στην ατμόσφαιρα, κάνοντας το ήδη σημαντικό υπάρχον πρόβλημα της υπερθέρμανσης του πλανήτη να «θεριέψει».

Η ανάλυση ερευνητών του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σχετικά με μια ιδιαιτέρως θερμή περίοδο για τον πλανήτη πριν από 400.000 χρόνια έδειξε ότι αύξηση κατά μόλις 1,5 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τις θερμοκρασίες που επικρατούν σήμερα στη Γη είναι αρκετή ώστε να προκαλέσει σημαντική τήξη του μόνιμου στρώματος πάγου πολύ πιο βόρεια σε σύγκριση με το σημερινό νότιο όριό του.

Ο κρατήρας Batagaika που φαίνεται στην φωτογραφία ήρθε στην επιφάνεια μετά το λιώσιμο πάγων. Έχει μήκος σχεδόν 1 χιλιόμετρο και 86 μέτρα βάθος:

#ScienceSunday The sudden appearance of a crater in Siberia had the locals renaming this location as, "The Gateway to the Underworld!" pic.twitter.com/JXb1ZmLrSG