'Βάλε Ζώνη… Υπάρχει λόγος' - 11η Πανελλαδική Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας

Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν ποικίλες δράσεις ενημερωτικού, εκπαιδευτικού, κοινωνικού, καθώς και θεσμικού χαρακτήρα, σε θέματα Οδικής Ασφάλειας. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας, που έχει καθιερωθεί όλα αυτά τα χρόνια ως θεσμός, είναι να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να εκπαιδεύσει τους πολίτες πάσης ηλικίας, αποσκοπώντας στην πρόληψη και τη μείωση της σύγχρονης μάστιγας της εποχής μας, των τροχαίων δυστυχημάτων.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης εντάσσεται και η νέα καμπάνια του Ι.Ο.ΑΣ, «…There is a reason», Always belt-up («Βάλε ζώνη…Υπάρχει λόγος»), που θα ξεκινήσει να προβάλλεται Πανελλαδικά από τη Δευτέρα 19 Μαρτίου στα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας με σύμφωνη απόφαση ΕΣΡ, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα του Ινστιτούτου και συνεργατών και αφορά τη χρήση της ζώνης ασφαλείας. H καμπάνια δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο με την υποστήριξη ερευνητικού προγράμματος του Toyota Fund For Europe και περιλαμβάνει τη χρήση προηγμένων τεχνολογιών προκειμένου να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους χρήστες των οχημάτων (οδηγούς, συνοδηγούς και επιβάτες των πίσω θέσεων) για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν από τη μη χρήση ζώνης ασφαλείας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Κυριακή 18/3/2018

Στάση Μετρό «Σύνταγμα»

Εθελοντική αιμοδοσία για την ενίσχυση της Τράπεζας Αίματος του Ι.Ο.ΑΣ. για τα τροχαία συμβάντα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας - Πειραιά « Άγιος Παντελεήμων», τον Όμιλο ΟΑΣΑ και τη ΣΤΑΣΥ.ΑΕ, την υποστήριξη του φορέα «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ΟΔΟΙ ΜΕ ΔΙΟΔΙΑ» με διακριτικό τίτλο «HELLASTRON», της Συμμαχίας για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο «Δρόμοι στο Μέλλον» και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Κατά τη διάρκεια της αιμοδοσίας τα παιδιά ηλικίας 4-12 ετών θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το βιωματικό πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής του Ι.Ο.ΑΣ. «Κυκλοφορώ με ασφάλεια». Ο Ιππότης Ευγένιος, η αγαπημένη μασκότ των παιδιών, θα είναι εκεί για να τα υποδεχτεί. (Χώρος πολλαπλών χρήσεων του ΜΕΤΡΟ Συντάγματος, 10:00-16:00).

Δευτέρα 19/3/2018

«Βάλε ζώνη…Υπάρχει λόγος»

Παρουσίαση της νέας ενημερωτικής καμπάνιας του Ι.Ο.ΑΣ. “…There is a reason”, Always belt-up («Βάλε ζώνη…Υπάρχει λόγος») σχετικά με τη χρήση της ζώνης ασφαλείας. Η καμπάνια περιλαμβάνει βίντεο με σκοπό την πανελλαδική προβολή του ως κοινωνικό μήνυμα προσφοράς στο ευρύτερο κοινό και αντίστοιχο έντυπο φυλλάδιο. Σε συνεργασία με το φορέα «HELLASTRON», θα πραγματοποιηθεί διανομή του φυλλαδίου- σελιδοδείκτη από τα διόδια της χώρας. Ταυτόχρονα, το μήνυμα της καμπάνιας θα προβάλλεται από τους φωτεινούς πίνακες ενημέρωσης των αυτοκινητοδρόμων με στόχο την προώθηση του μηνύματος σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες του οδικού δικτύου.

Δευτέρα 19/3 και Τρίτη 20/3/2018

Σύρος

Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ι.Ο.ΑΣ. για την Οδική Ασφάλεια σε μαθητές Λυκείου στη Σύρο σε συνεργασία με το Δήμο Σύρου- Ερμούπολης. Στόχος είναι οι έφηβοι να υιοθετήσουν σωστή συμπεριφορά και ως μελλοντικοί οδηγοί και ως χρήστες του οδικού δικτύου γενικότερα.

Δευτέρα 19/3/2018

"Εκπαιδευτική Αναγέννηση» και Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Ι.Ο.ΑΣ. για την Οδική Ασφάλεια σε μαθητές Γυμνασίου του Ιδιωτικού Σχολείου «Εκπαιδευτική Αναγέννηση». Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί χαιρετισμός της κας Βασιλικής Δανέλλη- Μυλωνά, Προέδρου του Ινστιτούτου, η οποία πρόκειται να βραβευθεί κατά τη διάρκεια της μουσικής παράστασης του σχολείου, Η ζωή είναι ένα Τραγούδι. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν σε ιδρύματα και φορείς που φροντίζουν για την αποκατάσταση τραυματιών από τροχαία συμβάντα. («Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», Πειραιώς 254, Ταύρος, στην Αίθουσα «Αντιγόνη», 19:00-21:00).

Τετάρτη 21/3/2018

Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών

Διενέργεια Ημερίδας για την Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERSC) από το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς» σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με θέμα τη μεγαλύτερη πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών σχετικά με την Οδική Ασφάλεια (λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Σκοπός της εκδήλωσης είναι να ενημερωθούν φορείς και οργανισμοί σχετικά με το τι είναι η Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, γιατί πρέπει να ενταχθούν και πώς μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές από άλλες χώρες της ΕΕ, με παραδείγματα από Δήμους, Εταιρείες, Ερευνητικούς Οργανισμούς, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις. Η Ημερίδα απευθύνεται σε όλους, γιατί «Μαζί είμαστε η Οδική Ασφάλεια». (Αμφιθέατρο του Υπουργείου Μεταφορών, 09:00-12:00.

Είσοδος ελεύθερη με προκράτηση εδώ

Πέμπτη 22/3/2018

Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο – Δυτική Ελλάδα – Αθλητικό Κέντρο Ενόπλων Δυνάμεων

Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Ευγένειας στο Δρόμο διοργανώνεται κάθε χρόνο έπειτα από τη συνειδητοποίηση ότι πολλά από τα τροχαία ατυχήματα οφείλονται στην επιθετική οδηγική συμπεριφορά και στη μη συμμόρφωση στους κανόνες. Στο πλαίσιο αυτής της σημαντικής ημέρας, θα διανεμηθούν φυλλάδια-σελιδοδείκτες της ενημερωτικής καμπάνιας «Βάλε Ζώνη… Υπάρχει λόγος», από τους σταθμούς διοδίων όλης της χώρας. Με αφορμή την Ημέρα Ευγένειας, μπορεί κανείς να παρακολουθήσει στο YouTube την παρουσίαση του Ινστιτούτου στο TEDx Χανίων, σχετικά με την ευγένεια στο δρόμο και τη θετική συμβολή της στη σωστή οδηγική συμπεριφορά και τη μείωση των τροχαίων συμβάντων.

Περιφερειακή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας στη Δυτική Ελλάδα. Διεξαγωγή έρευνας σε συνεργασία με τη ΓΕΦΥΡΑ και εθελοντές του Ινστιτούτου, για τις στάσεις, τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές των οδηγών σχετικά με τους νέους αυτοκινητόδρομους και τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ)

Εκπαιδευτικά προγράμματα για την Οδική Ασφάλεια στο Αθλητικό Κέντρο Ενόπλων Δυνάμεων. Η Κινητή Μονάδα Οδικής Ασφάλειας του Ινστιτούτου ενημερώνει και εκπαιδεύει τους στρατευμένους νέους, με τρόπο θεωρητικό και βιωματικό, και με τη χρήση προσομοιωτών και ειδικού τεχνολογικού εξοπλισμού.

Παρασκευή 23/3/2018

Φυλακές Κορυδαλλού – Δημοτικά Δήμου Ηλιούπολης – Πολυτεχνείο Κρήτης, Ρέθυμνο

Εκπαιδευτικά προγράμματα θεωρητικής και βιωματικής εκπαίδευσης για την Οδική Ασφάλεια στις φυλακές Κορυδαλλού. Στόχος αυτής της κοινωνικής προσφοράς του Ινστιτούτου, είναι οι έγκλειστοι σε φυλακές να εκπαιδευτούν και να προετοιμαστούν κατάλληλα για τη στιγμή που θα ξαναβγούν ελεύθεροι στην κοινωνία ως ισότιμοι χρήστες του οδικού δικτύου.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μήλο-Λεμόνι» του Ι.Ο.ΑΣ. για τα παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Δήμο Ηλιούπολης. Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό, με τη βοήθεια των μαθητών, να ευαισθητοποιήσει τους οδηγούς να τηρούν το όριο των 30 χλμ./ώρα έξω από τις σχολικές μονάδες.

Δράσεις συνεργασίας ανάμεσα στο Πολυτεχνείο Κρήτης στο Ρέθυμνο και το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς». Στόχος η γόνιμη συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και διενέργεια από κοινού δραστηριοτήτων, επιστημονικών ερευνών, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, κ.α.

Σάββατο 24/3/2018

Athens Heart

Πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής του Ινστιτούτου «Κυκλοφορώ με Ασφάλεια» για παιδιά 4-12 ετών, στο εμπορικό κέντρο Athens Heart. Στη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά κατανοούν τους βασικούς κανόνες της Κυκλοφοριακής Αγωγής με τρόπο άμεσο, ευχάριστο και φιλικό, συμμετέχοντας ενεργά σε όλα τα δρώμενα. (Επίπεδο 1, ώρες 11:00-14:00. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι δωρεάν).

Διαγωνισμός Εικονογράφησης

Διαγωνισμός Εικονογράφησης (ΣΚΙΤΣΟ – ΓΕΛΟΙΟΓΡΑΦΙΑ) με θέμα «Μεγαλώνοντας πίσω απ’το τιμόνι - Οδική Ασφάλεια και 3η Ηλικία». Η «Νέα Θάλπη – Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων» σε συνεργασία με το «Κέντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών ΟΡΝΕΡΑΚΗΣ» και την υποστήριξη του Ι.Ο.ΑΣ., διοργανώνουν το Διαγωνισμό Εικονογράφησης (Σκίτσο-Γελοιογραφία). Ο Διαγωνισμός θα φιλοξενηθεί από τη διαδικτυακή πύλη του Ι.Ο.ΑΣ..