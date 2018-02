Βγήκαν τα ζόμπι παγανιά

Ο λόγος για το "zombie walk", μια παρέλαση τεράτων, ζόμπι και αλλόκοτων πλασμάτων που διοργάνωσε η ομάδα Superstrange.

Πρόκειται για μια παρέλαση "νεκροζωντανών", στην οποία πλήθος κόσμου ντύνεται, μακιγιάρεται σαν ζόμπι και περιφέρεται στην πόλη, πειράζοντας και ανατριχιάζοντας τους περαστικούς, η οποία ξεκίνησε το 2001 απ' το Σακραμέντο της Καλιφόρνια και σταδιακά επεκτάθηκε και στην Ευρώπη.

Όπως ενημερώνουν οι διοργανωτές το event αποτελεί μια συλλογική προσπάθεια και διοργάνωση πολλών ομάδων που σχετίζονται με τις ταινίες και σειρές τρόμου, τη μουσική και το cosplay (διαγωνισμός μεταμφιέσεων).

Η φετινή συνάντηση ήταν και πάλι αφιερωμένη στη δεκαετία '80, τη σειρά Stranger Things και τις ταινίες του 1984 (Ghostbusters, The Terminator, Karate Kid, Gremlins, Nightmare on Elm, The Temple of Doom).