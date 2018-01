Αφγανιστάν: Έκρηξη και πυροβολισμοί στα γραφεία διεθνούς ΜΚΟ

Της επίθεσης προηγήθηκε έκρηξη έξω από τα γραφεία που, κατά πάσα πιθανότητα, προήλθε από βομβιστή αυτοκτονίας.

Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της επαρχίας δήλωσε ότι η έκρηξη στόχευε την οργάνωση, με αποτέλεσμα 11 τραυματίες.

"Γύρω στις 9:10 το πρωί, βομβιστής αυτοκτονίας ενεργοποίησε βόμβα σε αυτοκίνητο στην είσοδο του κτιρίου της οργάνωσης "Save the Children" στο Τζαλαλαμπάντ. Μία ομάδα ενόπλων εισέβαλε στη συνέχεια στο κτίριο. Μέχρι στιγμής 11 άνθρωποι έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο".

#Nangarhar – A car burns outside the Save The Children organization in #Jalalabad city after gunmen stormed the compound. pic.twitter.com/NFcDHHqzWn — TOLOnews (@TOLOnews) 24 Ιανουαρίου 2018

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ανάληψη ευθύνης για την επίθεση.

#Nangarhar governor's spokesman says so far 11 wounded has been taken to hospitals.

attack to #SaveTheChildren office in #Jalalabad city. pic.twitter.com/YgX6mH1Puv — SAHA (@Yusof_SAHA) 24 Ιανουαρίου 2018

Η επίθεση έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά την εισβολή Ταλιμπάν στο ξενοδοχείο Intercontinental της Καμπούλ, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 22 άνθρωποι.

Με πληροφορίες από Reuters, The Guardian