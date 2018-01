Σε εξέλιξη ένοπλη επίθεση στο ξενοδοχείο Intercontinental της Καμπούλ

«Οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, ένας δεύτερος ένοπλος σκοτώθηκε. Επτά τραυματίες απομακρύνθηκαν από τον πρώτο και δεύτερο όροφο, που έχουν πλήρως εκκενωθεί. Όμως προχωράμε με αργούς ρυθμούς για να αποφύγουμε τους θανάτους αμάχων», από τους ένοικους και το προσωπικό, επισήμανε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του υπουργείου Εσωτερικών Νασράτ Ραχίμι.

Ariana News reporter tells an explosion just heard as the hotel is burning in fire. pic.twitter.com/dAnojmznfq