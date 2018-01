Αμερικανός πρέσβης στην Ολλανδία: Το Ισλάμ έχει κάψει Ολλανδούς πολιτικούς

"Αυτοκίνητα καίγονται, πολιτικοί καίγονται" δήλωνε τότε ο νέος διπλωμάτης από την Ουάσιγκτον που ορκιζόταν κατά τη διάρκεια συνόδου των συντηρητικών πριν από τρία χρόνια πως η Ολλανδία διαθέτει γκέτο, ζώνες που κανείς δεν μπορεί να επισκεφτεί στο κράτος.

Τα σχόλια είχαν προκαλέσει την έντονη κριτική εντός και εκτός Ολλανδίας, καθώς χαρακτηρίστηκαν ως ανακριβή και όπως σημειώνει η αμερικανική εφημερίδα "αντικατοπτρίζουν μια σειρά από θεωρίες συνωμοσίας για τη Σαρία κύριως από ακροδεξιούς κύκλους" στη Δύση".

Ωστόσο, ήρθε η ώρα ο Αμερικανός να δώσει εξηγήσεις για τις δηλώσεις του, στην πρώτη κιόλας συνέντευξη Τύπου σε ολλανδικό έδαφος. Δημοσιογράφος ακούγεται σε βίντεο να ρωτά τον Χοέκστρα "υπάρχουν πολιτικοί που έχουν καεί" στην Ολλανδία; Ο πρεσβευτής αρνήθηκε να δώσει απάντηση, λέγοντας πως σκοπεύει να επανέλθει στο θέμα. Οι δημοσιογράφοι ωστόσο δεν άφησαν το θέμα να "πέσει κάτω" και συνέχισαν να ρωτούν επί του θέματος. "Αν είστε έντιμος, θα ανασκευάζατε τις δηλώσεις περί εμπρησμού πολιτικών ή θα δίνατε το όνομα του πολιτικού που κάηκε στην Ολλανδία" σχολίασε δημοσιογράφος.

Today Dutch press welcomed @petehoekstra as new ambassador to the Netherlands. In 2015 Hoekstra said Dutch"politicians are being burned" (not true). The only one who did get burned today is... Hoekstra himself. By refusing to answer our questions. pic.twitter.com/Dv2aalbhDP