Απίστευτο: Αυτοκίνητο καρφώθηκε στο δεύτερο όροφο κτηρίου στην Καλιφόρνια

Το λευκό σεντάν βρέθηκε μέσα στο χώρο οδοντιατρείου στην περιοχή Σάντα Άνα και οι αστυνομικοί με τους πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο δεν πίστευαν στα μάτια τους όταν είδαν το σκηνικό.

A car crashed into the second story of a building in Santa Ana, California, this morning. Officials say the vehicle hit the road's center divider and went airborne. Photos via Orange County PIO pic.twitter.com/8BwQe3srNa

Απ' το ατύχημα τραυματίστηκαν ελαφρά οι δύο επιβάτες του οχήματος, μέσα στο οποίο ξέσπασε φωτιά μικρής έκτασης, ενώ ο οδηγός φέρεται να παραδέχθηκε αργότερα πως βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών.

OCFA in Santa Ana of a vehicle that crashed into the building. The fire was quickly extinguished, both victims are out of the vehicle safely with minor injuries. Members from OCFA & LA COUNTY Urban Search & Rescue teams are removing the vehicle from the building. pic.twitter.com/x29WvTkNGk