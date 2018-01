Άρπαξαν πατέρα, τον πήγαν στο αεροδρόμιο και τον απέλασαν

After years living in the U.S. for 30 years, a 39-year-old immigrant in metro Detroit was deported this morning to Mexico. Escorted by ICE agents, he said bye to wife and 2 kids before boarding. He was brought to US from Mexico when he was 10-yrs-old, too old to qualify for DACA: pic.twitter.com/KFPeweaMbG — Niraj Warikoo (@nwarikoo) January 15, 2018

Ο Jorge Garcia είχε "μπει" στις ΗΠΑ, όταν ήταν 10 χρόνων. Ήταν λίγο μεγαλύτερος από την ηλικία που είχε προσδιορίσει η DACA (αναβληθείσες δράσεις για τις αφίξεις παιδιών), ως τη νόμιμη για παροχή εγγράφων σε παιδιά. Το 2009 δικαστήριο αποφάσισε την απέλαση του. Εν τούτοις, επί κυβερνήσεως Obama η απόφαση ανετράπη.

Μια στάση εδώ για να σου πω ότι τα πρώτα επτά χρόνια του Obama είχαν απελαθεί περισσότεροι, από κάθε άλλη προεδρία στην ιστορία της χώρας. Για την ακρίβεια, από το 2009 έως το 2015 απελάθηκαν από τις ΗΠΑ 2.5 εκατομμύρια άνθρωποι, με σχετικές εντολές δικαστηρίων. Στον αριθμό αυτόν δεν περιλαμβάνονται όσοι έφυγαν οικειοθελώς ή έφτασαν έως τα σύνορα αλλά δεν μπόρεσαν να τα περάσουν.

.@POTUS has deported more people than any other president https://t.co/CHX7mmQtoJ pic.twitter.com/ADiLpKdQMA — ABC News Politics (@ABCPolitics) August 29, 2016

Από τον Νοέμβριο του 2014, ο Obama άλλαξε τις οδηγίες και ζήτησε από την US Immigration and Customs Enforcement να επικεντρωθεί σε εγκληματίες -και όχι σε οικογένειες. "Να αυξήσουν την προσοχή τους στην αναγνώριση, τη σύλληψη και την απομάκρυνση καταδικασμένων εγκληματιών ή καταζητούμενων". Κάπως έτσι, ένα χρόνο μετά το 91% των απελαθέντων είχαν καταδίκες εις βάρος τους.

Πίσω στον Garcia, τριάντα χρόνια μετά την είσοδο του στη χώρα, εργαζόταν ως κηπουρός, ήταν παντρεμένος στο μεσοδιάστημα, Αμερικανίδα και είχαν αποκτήσει μαζί δυο παιδιά -αμφότερα πολίτες των ΗΠΑ. Δεν είχε παραπεμφεί έστω μια φορά στη δικαιοσύνη -ούτε για κλήση της τροχαίας. Τη Δευτέρα 15/1 του 2018, πράκτορες του τμήματος Μετανάστευσης και Τελωνείων μπήκαν στο σπίτι του, τον συνέλαβαν, τον πήγαν στο αεροδρόμιο του Detroit και τον έβαλαν σε αεροπλάνο για το Μεξικό, με την Detroit Free-Press που μετέδωσε την είδηση να ρωτά "τώρα νιώθετε πιο ασφαλείς; Πιο σίγουροι για τις πιθανότητες σας να πάρετε τις δουλειές που θέλετε; Πως η κυβέρνηση έκανε το σωστό, για τους σωστούς λόγους;".

After years living in the U.S. for 30 years, a 39-year-old immigrant in metro Detroit was deported this morning to Mexico. Escorted by ICE agents, he said bye to wife and 2 kids before boarding. He was brought to US from Mexico when he was 10-yrs-old, too old to qualify for DACA: pic.twitter.com/KFPeweaMbG — Niraj Warikoo (@nwarikoo) January 15, 2018

Το Esquire έγραψε ότι το Detroit είναι μια από τις περιοχές των ΗΠΑ που "αιμορραγεί" σε κατοίκους, την τελευταία 50ετια "και επιτέλους, ελευθερώθηκε από έναν ακόμα φορολογούμενο". Ο Garcia μαζί με τη σύζυγο του, Candy ξόδεψαν 120.000 ευρώ, σε νομικά έσοδα από το 2005, όπως προσπαθούσαν να νομιμοποιήσουν την παρουσία του Μεξικανού στις ΗΠΑ. Είχε ρωτήσει και την αρμόδια αρχή να πάρει μια παράταση, δεδομένου ότι οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι εξετάζουν αναθεώρηση του σχετικού νόμου.

Οι υπεύθυνοι διέταξαν παραμονή μικρής διάρκειας, αλλά μετά την παρουσία του για το τακτικό check in, στα γραφεία της ICE τον Νοέμβριο, τον ενημέρωσαν ότι θα απελαθεί την επομένη της "Ημέρας των Ευχαριστιών". Ακολούθησε παρέμβαση πολιτικού, ώστε να περάσει για μια τελευταία φορά γιορτή με την οικογένεια του. Στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα παιδιά, που δεν έβγαζαν λέξη από το στόμα τους, εμφανώς επηρεασμένα από την κατάσταση, αφού ο πατέρας τους επρόκειτο να φύγει. Στο αεροδρόμιο, όπου βρέθηκαν και υποστηρικτές του που κρατούσαν πλακάτ με το σύνθημα "σταματήστε να χωρίζετε οικογένειες", ο Garcia δήλωσε "στενοχωρημένος που αφήνω πίσω την οικογένεια μου, γνωρίζοντας πως θα χρειαστούν χρόνο να προσαρμοστούν. Και εγώ δεν θα είμαι εδώ για τη γυναίκα και τα παιδιά μου".

Δεν σχολίασαν, γιατί ήταν αργία

Η Detroit Free-Press επικοινώνησε με την ICE για ένα σχόλιο, επί της απέλασης του Garcia. Ο εκπρόσωπος Τύπου εξήγησε πως... λόγω αργίας, τα γραφεία ήταν κλειστά και δεν υπήρχε κάποιος πρόχειρος να σχολιάσει. Παρ' όλα αυτά, δούλευαν κανονικά όσοι τον πήγαν στο αεροδρόμιο και τότε ήταν που το Esquire έθεσε θέμα διαφάνειας, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη υπηρεσία κάνει ό,τι θέλει. Για να ενισχύσει τον ισχυρισμό έδωσε και κάποια άλλα παραδείγματα, όπως ότι η ICE έχει προτείνει την καταστροφή στοιχείων 20 χρόνων, που αφορούν σεξουαλικές επιθέσεις και θανάτους μελών της, με το πέρας τριετίας. Την ίδια ώρα, αποκάλυψε πως η υπόθεση του Garcia δεν είναι μοναδική. Υπάρχουν πολλοί σαν και αυτόν.

The case of Garcia similar to case of Hernandez, Detroit dad deported to Mexico aft 19 yrs, ran business, paid taxes https://t.co/lSpoPOb6d7 — Niraj Warikoo (@nwarikoo) January 16, 2018

Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ο Trump έχει τονίσει πως η πολιτική που αφορά τους μετανάστες, οι οποίοι δεν έχουν χαρτιά, θα παραμείνει επικεντρωμένη σε όσους έχουν ποινικό μητρώο. "Και φαίνεται αστείο να επισημάνουμε πως δεν θα κρατήσει την υπόσχεση του ή ότι ενδεχομένως να μην ενδιαφέρεται για επαρκή και αποτελεσματική εποπτεία στην επιβολή του νόμου. Κυρίως σε θέματα μετανάστευσης, που ανήκει στα θεμελιώδη της εκστρατείας που καθιέρωσε τις εθνο-εθνικιστικές σχέσεις του. Αυτό ίσχυε μέχρι να χαρακτηρίσει τις κοινότητες των μαύρων και των μυγάδων ως "shitholes" και να προσκαλέσει περισσότερους μετανάστες από τη Νορβηγία".

Το άρθρο καταλήγει στο ότι "θα πρέπει να αποφασίσουμε αν αυτή είναι χώρα για Νορβηγούς -δεν υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται να έρθουν- και αν η συμπόνοια προς τους συνανθρώπους σου, ανεξάρτητα από το τι αναφέρεται στο διαβατήριο τους, είναι με κάποιον τρόπο αντί-αμερικανική".