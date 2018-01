Δεύτερο δημοψήφισμα για το Brexit ζητάει ο Φάρατζ

Σύμφωνα με τον πρώην αρχηγό του ευρωσκεπτικιστικού κόμματος UKIP, που πρωτοστάτησε στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016, στην περίπτωση ενός νέου δημοψηφίσματος ακόμη περισσότεροι άνθρωπο θα ψήφιζαν αυτή τη φορά υπέρ της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ, βάζοντας τέλος στην "κλάψα" όσων επιμένουν υπέρ της παραμονής.

"Καταλήγω στην άποψη ότι ίσως πρέπει να κάνουμε ένα νέο δημοψήφισμα. Θα έλυνε το ζήτημα οριστικά, τουλάχιστον για μία γενιά" έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter ο Φάρατζ.

Είχαν προηγηθεί δηλώσεις του σε τηλεοπτική εκπομπή όπου επιτέθηκε στους υπέρμαχους της παραμονής στην EE, λέγοντας ότι "κάτι Κλεγκ, κάτι Μπλερ, δεν θα τα παρατήσουν ποτέ".

Κατηγόρησε δε τους πολιτικούς του αντιπάλους για για "γκρίνια" και "κλάψα" υποστηρίζοντας ότι με ένα νέο δημοψήφισμα θα λύνοντας οριστικά οι αντιρρήσεις τους για το Brexit.

Maybe, just maybe, we should have a second referendum on EU membership. It would kill off the issue for a generation once and for all. https://t.co/FQxniMi5MA