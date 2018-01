Δώδεκα τραυματίες από πυρκαγιά στο Μπρονξ

Η πυροσβεστική κλήθηκε στις 5.30 το πρωί, τοπική ώρα, στο κτίριο που βρίσκεται κοντά στον Ζωολογικό Κήπο του Μπρονξ. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο WABC-TV, στην πολυκατοικία στεγάζονται 12 διαμερίσματα.

Η φωτιά φαίνεται όμως ότι ξεκίνησε από ένα κατάστημα επίπλων που βρίσκεται στο ισόγειο.

Update: #BronxFire : all flames are out and all residents are accounted for. 16 total patients not appear to be life-threatening. pic.twitter.com/Sn0ONeSA7A