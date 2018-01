Έξαλλος ο Τραμπ με τους Δημοκρατικούς: Αυτό ήταν το δώρο τους για τον ένα χρόνο της προεδρίας μου

"Οι Δημοκρατικοί ανησυχούν πολύ περισσότερο για τους παράνομους μετανάστες παρά για τον μεγάλο Στρατό μας ή για την Ασφάλεια στα επικίνδυνα Νότια σύνορα" ήταν το μήνυμα που ανάρτησε στο Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος τις πρώτες πρωινές ώρες. "Θα μπορούσαν εύκολα να καταλήξουν σε μια συμφωνία αλλά προτίμησαν να παίξουν το χαρτί του «κλεισίματος» αντί για αυτό", πρόσθεσε.

Democrats are far more concerned with Illegal Immigrants than they are with our great Military or Safety at our dangerous Southern Border. They could have easily made a deal but decided to play Shutdown politics instead. #WeNeedMoreRepublicansIn18 in order to power through mess! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Ιανουαρίου 2018

Σε επόμενη ανάρτησή του, έσπευσε να υπενθυμίσει ότι συμπληρώνεται ένας χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων του, κατηγορώντας τους Δημοκρατικούς ότι αυτό είναι το "δώρο" για την πρώτη επέτειο της διακυβέρνησή του.

This is the One Year Anniversary of my Presidency and the Democrats wanted to give me a nice present. #DemocratShutdown — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Ιανουαρίου 2018

Τέλος, σε μία προσπάθεια να επιρρίψει όλες τις ευθύνες στους Δημοκρατικούς, ζήτησε την μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία για τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του 2018, επαναλαμβάνοντας το σλόγκαν της προεκλογικής του εκστρατείας το 2016 "Πρώτα η Αμερική".

For those asking, the Republicans only have 51 votes in the Senate, and they need 60. That is why we need to win more Republicans in 2018 Election! We can then be even tougher on Crime (and Border), and even better to our Military & Veterans! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 Ιανουαρίου 2018

Η Γερουσία αναμένεται να ξεκινήσει ξανά τις συζητήσεις για το σχέδιο χρηματοδότησης της κυβέρνησης το μεσημέρι, τοπική ώρα.