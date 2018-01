Επίθεση στο Intercontinental: Επί 12 ώρες ταμπουρωμένοι στο ξενοδοχείο οι δράστες - Έξι οι νεκροί

Special forces sweep the roof of #Kabul ’s Intercontinental Hotel for insurgents. pic.twitter.com/w7Baorgvrd

«Η επίθεση ολοκληρώθηκε, όλοι οι δράστες εξουδετερώθηκαν. 126 άνθρωποι διασώθηκαν, εκ των οποίων 41 αλλοδαποί», δήλωσε ο Νατζίμπ Ντάνις εκπρόσωπος του υπουργείου, ο οποίος έκανε λόγο για «τρεις δράστες», αντί για τέσσερις που είχε ανακοινωθεί αρχικά.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι «συνεχίζονται οι επιχειρήσεις εκκαθάρισης στον έκτο όροφο», ώστε να εξουδετερωθούν τα εκρηκτικά που υπάρχουν.

Ariana News reporter tells an explosion just heard as the hotel is burning in fire. pic.twitter.com/dAnojmznfq