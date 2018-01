'Κλάδος Ελαίας' της Τουρκίας στο Αφρίν της Συρίας: Ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση κατά των Κούρδων

Ο Ερντογάν είπε ότι "κάποιοι προσπαθούν να μας εξαπατήσουν αλλάζοντας το όνομα των δυνάμεων" που δρουν στη Συρία, αναφερόμενος στην κουρδική πολιτοφυλακή. "Η ονομασία αυτής της δύναμης είναι PKΚ", πρόσθεσε.

Το Αφρίν βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα της Τουρκίας και ελέγχεται από τις συριακές κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG). Η Άγκυρα χαρακτηρίζει "τρομοκρατική" την οργάνωση αυτή, την οποία θεωρεί ότι είναι παρακλάδι του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν.

"Η επιχείρηση Αφρίν ξεκίνησε ντε φάκτο επί του πεδίου" είπε ο Ερντογάν, σε μια ομιλία του που μεταδόθηκε από την τηλεόραση, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις. "Θα καταστρέψουμε σταδιακά τον διάδρομο του τρόμου, όπως κάναμε στις επιχειρήσεις της Τζαραμπλούς και της Αλ Μπαμπ, ξεκινώντας από τα δυτικά (...) Μετά, θα ακολουθήσει το Μάνμπιτζ", πρόσθεσε, αναφερόμενος σε μια άλλη πόλη της Συρίας που βρίσκεται ανατολικότερα και είναι και αυτή υπό τον έλεγχο των Κούρδων.

"Αργότερα, βήμα προς βήμα, θα απαλλάξουμε τη χώρα μας μέχρι τα ιρακινά σύνορα από αυτό το στρώμα του τρόμου που προσπαθεί να μας πολιορκήσει", συνέχισε.

Το γενικό επιτελείο στρατού της Τουρκίας ανακοίνωσε επισήμως την έναρξη της επιχείρησης "Κλάδος Ελαίας" εναντίον των Κούρδων ανταρτών στην περιοχή του Αφρίν, στη Συρία.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, τουρκικά μαχητικά βομβάρδισαν θέσεις των Κούρδων στη Συρία ενώ αντάρτες του φιλοτουρκικού Ελεύθερου Συριακού Στρατού μπήκαν στο Αφρίν για να στηρίξουν τις τουρκικές δυνάμεις.

"Οι ένοπλες δυνάμεις μας ξεκίνησαν μια αεροπορική επιχείρηση για να καταστρέψουν στοιχεία" των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) είπε σε μια ομιλία του ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ.

Turkish fighter jets hit observation posts and many other targets of PYD/PKK terror group in Syrian district of Afrin. Injured terrorists were taken to hospital. pic.twitter.com/mZN1B3NglJ