Φωτιά στο σπίτι του Μπιλ και της Χίλαρι Κλίντον στη Νέα Υόρκη

Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από το χώρο της κρεβατοκάμαρας στο δεύτερο όροφο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι πυροσβέστες έφτασαν έγκαιρα και την έθεσαν υπό έλεγχο, δίχως να υπάρξουν τραυματίες ή να σημειωθούν περαιτέρω ζημιές.

Σημειώνεται ότι ο Μπιλ και η Χίλαρι Κλίντον απέκτησαν το σπίτι των έντεκα δωματίων το 1999, έναντι 1,7 εκατ. δολαρίων.

