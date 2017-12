Απίστευτη λεπτομέρεια σε φωτογραφία της Ιβάνκα Τραμπ - Γιατί έκανε χαμό στο Twitter

Έτσι, ενώ σε πρώτη φάση βλέπει κανείς τον γιο και τον σύζυγό της πάνω σε μια βάρκα, οι πιο παρατηρητικοί είδαν στο φόντο την σημαία του αμερικανικού Νότου, που θεωρείται σύμβολο φυλετικού μίσους και της δουλείας, γι' αυτό και πριν από δύο χρόνια απαγορεύτηκε η χρήση της στη Νότια Καρολίνα.

Όπως ήταν αναμενόμενο η φωτογραφία προκάλεσε πλήθος σχολίων σε βάρος της κόρης του αμερικανού προέδρου, με άλλους να κάνουν λόγο απλώς για σύμπτωση.

To any kid, this fish is a trophy! pic.twitter.com/wSpMZ0aFkQ — Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 26, 2017

Does that fish have a security clearance too? — Brett Maverick ♠️ (@bmaverick108) December 26, 2017

Confederate flag over Jared's shoulder. Couldn't find four photos without one? Or is this a dogwhistle? — Walter Shaub (@waltshaub) December 26, 2017

The Rebel flag in the background. Can't hide Trump "class". — Jay Bradshaw (@jwb625) December 26, 2017

Ο Ντόναλντ Τραμπ άλλωστε έχει κάνει αμφιλεγόμενες δηλώσεις για τα μνημεία της Συνομοσπονδίας, αποκαλώντας μάλιστα αδύναμους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να τα αφαιρέσουν από δημόσιους χώρους.

Η αντιπαράθεση για τη σημαία που για πολλούς αποτελεί τιμή στους νεκρούς του αμερικανικού εμφυλίου, οξύνθηκε κυρίως μετά τη σφαγή σε ιστορική εκκλησία της κοινότητας των μαύρων στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας, στις νοτιο-ανατολικές ΗΠΑ, το 2015, με δράστη έναν 21χρονο λευκό άνδρα, ο οποίος εμφανίζεται σε φωτογραφίες να κρατά τη σημαία της Συνομοσπονδίας.



(AP Photo/Alex Brandon)