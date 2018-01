Ινδονησία: Τουλάχιστον 10 τραυματίες στο χρηματιστήριο της Τζακάρτα - Κατέρρευσε ο 2ος όροφος

“Ο δεύτερος όροφος του χρηματιστηρίου κατέρρευσε,” δήλωσε χαρακτηριστικά ο εργαζόμενος που βρίσκονταν στο κτίριο την στιγμή που έγινε η κατάρρευση.

Περίπου δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατάρρευση, σύμφωνα με δήλωση ενός μάρτυρα στο Reuters, ενώ η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Ο διευθυντής του, Αλπίνο Κιανγιάγια αρνήθηκε να σχολιάσει. Τα χρηματιστήρια στην Ασία, πραγματοποιούν την ώρα αυτή, το μεσημεριανό διάλειμμα από τις εργασίες τους, ενώ θα αυτές, θα επαναληφθούν στις 13:30 τοπική ώρα.

Πλάνα των τηλεοπτικών σταθμών δείχνουν να έχει καταρρεύσει μία μεταλλική κατασκευή γύρω από ένα τοπικό καφέ και κοντά στην είσοδο του πολυόροφου κτιρίου. Στα ίδια τηλεοπτικά πλάνα, άνθρωποι κάθονται στα σκαλιά του κτιρίου.

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές διερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την κατάρρευση.

Breaking: reports a floor has collapsed at the Jakarta Stock exchange pic.twitter.com/KZlbfIOVyW