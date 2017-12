Ιρλανδία: Δύο ετεροφυλόφιλοι άνδρες παντρεύτηκαν για να γλιτώσουν φόρο

Οι δύο φίλοι, ο 83χρονος Ματ Μέρφι και ο 58χρονος Μάικλ Ο'Σάλιβαν αποφάσισαν λοιπόν να παντρευτούν, όταν διαπίστωσαν ότι θα έπρεπε να καταβληθεί φόρος ύψους 50.000 ευρώ για ένα σπίτι, το οποίο ο ηλικιωμένος σκόπευε να αφήσει στον νεότερό του άνδρα, ο οποίος τον φροντίζει.

Οι γάμοι ίδιου φύλου νομιμοποιήθηκαν στην Ιρλανδία μετά από δημοψήφισμα που έγινε τον Μάιο του 2015.

"Γνωρίζω τον Μάτι 30 χρόνια. Δέσαμε περισσότερο ως φίλοι μετά την διάλυση της δεύτερης σχέσης μου", δήλωσε ο Ο'Σάλιβαν, πατέρας τριών παιδιών στην Irish Mirror.

Και πρόσθεσε: "Πήγαινα τον Ματ σε διάφορα πάρτι και όλα αυτά. Έγινε φίλος με όλους τους φίλους μου, τον αγάπησαν όλοι".

Αμφότεροι έχουν περάσει δύσκολες στιγμές, με τον Ο'Σάλιβαν να μένει άστεγος και τον Μέρφι να υποφέρει από γιγαντιαία αρτηρίτιδα κυττάρων που επηρεάζει το οπτικό νεύρο.

"Έμεινα μαζί του για λίγο και κάποια στιγμή ο Ματ μου είπε 'Γιατί δεν έρχεσαι να μείνεις εδώ;", επεσήμανε ο Ο'Σάλιβαν. Ο Μέρφι δεν είχε τη δυνατότητα να πληρώσει τον Ο'Σάλιβαν που τον πρόσεχε. "Τελικά ο Ματ είπε ότι ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε να με ξεπληρώσει ήταν να μου αφήσει το σπίτι. Είπε ότι θα μου δώσει το σπίτι, ώστε να έχω κάπου να μείνω όταν πεθάνει".

Ωστόσο, ο Ο'Σάλιβαν ήξερε ότι ο φόρος που θα χρειαζόταν να πληρώσει θα ήταν μεγάλος και θα έπρεπε να πουλήσει το σπίτι για να αντεπεξέλθει στην υποχρέωση αυτή. "Μιλώντας ο Ματ με έναν φίλο, αυτός του είπε για πλάκα να παντρευτούμε. Μια μέρα γύρισε και μου το είπε και του απάντησα ότι θα παντρευτώ".

Ο γάμος έγινε την Παρασκευή:

Best friends Michael O'Sullivan and Matt Murphy ahead of civil marriage in order to avoid inheritance tax. More @IrishMirror pic.twitter.com/skGJLeqoxN