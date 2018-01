Κάμερον: Τελικά το Brexit δεν θα φέρει και την καταστροφή

«Δεν θα σταματήσω να το λέω, είναι λάθος, δεν είναι καταστροφή. Η κατάσταση είναι λιγότερο κακή σε σύγκριση με όσο είχαμε προβλέψει» είπε ο Κάμερον σήμερα από το βήμα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ του Νταβός, απαντώντας στο σχόλιο του Ινδού μεγιστάνα Λακσμί Μιτάλ ότι όλη η υφήλιος μιλάει για το Brexit.

«Ωστόσο παραμένει δύσκολο» συμπλήρωσε ο Κάμερον, ενώ ο σύντομος διάλογος που είχε μαγνητοσκοπήθηκε και προβλήθηκε από το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 5 News.

The man who called the EU referendum says what he really thinks about Brexit...



In the corridors of the @wef​, @David_Cameron​ is overheard speaking with business and political leaders from around the world - and they're all asking about Brexit. #WEF18 pic.twitter.com/z1pcbUJ87A