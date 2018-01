Σαρώνει την Ευρώπη η 'Φρειδερίκη': Εννέα νεκροί και τεράστιες καταστροφές από τους ισχυρούς ανέμους

Σκεπές που ίπτανται, κοντέινερ που σηκώνονται σαν πούπουλα στον αέρα.

BREAKING: Several injuries following a massive storm in the Netherlands. This is a frightening video from #DenBosch.#Storm pic.twitter.com/kUwuBGbk2b — BNL NEWS (@BreakingNLive) January 18, 2018

Όπως μετέδωσε χθες το ΑΠΕ: "Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στην Ολλανδία καθώς οι ισχυροί άνεμοι ξερίζωσαν δέντρα, ανέτρεψαν κοντέινερ και οδήγησαν σε ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων. Το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ ανέστειλε για λίγο όλη την αεροπορική κυκλοφορία καθώς οι ριπές των ανέμων έφθαναν ακόμη και τα 140 χλμ. την ώρα κατά μήκος των ακτών. Ο απολογισμός των θυμάτων το πρωί της Παρασκευής έχει φθάσει ήδη τους εννέα νεκρούς.

for everyone who doesn’t know how real / bad the storm is in the Netherlands. pic.twitter.com/Gcs8NaF8Br — michelle!! | 21 (@froyslaugh) January 18, 2018

Deadly storm causes Dutch and German transport chaos #today https://t.co/0iSJwg1NfC [Video via @MeteoVoorne, containers overturned in the Netherlands] pic.twitter.com/km5bcmv7AQ — Massimo (@Rainmaker1973) January 18, 2018

Τουλάχιστον 260 πτήσεις ακυρώθηκαν και η πτώση κεραμιδιών από την οροφή οδήγησαν στο κλείσιμο τερματικών σταθμών του αεροδρομίου. Η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η λειτουργία πολλών γραμμών τραμ και λεωφορείων διακόπηκαν μετά την κήρυξη συναγερμού λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από πτώση δέντρων ή μπάζων σε ξεχωριστά περιστατικά. Στο Ρότερνταμ, κοντέινερ ανατράπηκαν, ενώ οι άνεμοι σήκωσαν ακόμη και στέγες στέγες σπιτιών.

Germany suspends all long-distance trains due to fierce storm sweeping across northern Europe https://t.co/Rqx20iX8nT — BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 18, 2018

Στο Βέλγιο, μία οδηγός σκοτώθηκε από πτώση δέντρου στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τα βελγικά ΜΜΕ, το θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:30 τοπική ώρα σε δρόμο που διασχίζει ένα δάσος στην κοινότητα Γκρεζ-Ντουασό, περίπου 35 χλμ. νότια των Βρυξελλών. Η πυροσβεστική υπηρεσία κλήθηκε εκατοντάδες φορές στη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να επέμβει για πτώσεις δέντρων, κεραμίδια που ξεκόλλησαν από στέγες ή ηλεκτρικά καλώδια που έπεσαν στο έδαφος, καθώς η ταχύτητα των ανέμων άρχισε να ξεπερνά τα 100 χλμ. την ώρα.

There she goes! #storm #codeRED #Netherlands pic.twitter.com/RAEHwTHWv7 — RichardHoogeveen.nl (@RichardMaasdijk) January 18, 2018

Στη Γαλλία, η κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας Thalys που συνδέουν το Παρίσι με τη Γερμανία διακόπηκε .

Και στην Αγγλία, όμως, σημειώθηκαν σημαντικές καταστροφές .

(Φωτογραφίες: BBC)