Κίνα: Πετρελαιοκηλίδες έκτασης 109 στρεμμάτων σχηματίστηκαν μετά το ναυάγιο του δεξαμενόπλοιου

Δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν μια πετρελαιοκηλίδα 69 τετραγωνικών χιλιομέτρων και μια δεύτερη, που καλύπτει μια επιφάνεια 40 τετραγωνικών χιλιομέτρων, αλλά με αισθητά χαμηλότερη πυκνότητα, σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ωκεανών της Κίνας.

Το δεξαμενόπλοιο Sanchi βυθίστηκε την Κυριακή. Επρόκειτο για τη χειρότερη ναυτική καταστροφή του είδους εδώ και δεκαετίες, που ήγειρε έντονες ανησυχίες για τη βλάβη στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Το πλήρωμα του σκάφους, 30 ναυτικοί από το Ιράν και δύο από το Μπανγκλαντές, πιστεύεται ότι χάθηκε αύτανδρο.

Σύμφωνα με την κρατική υπηρεσία ωκεανών της Κίνας, σκάφη του λιμενικού συνέλεξαν 31 δείγματα από τη θαλάσσια περιοχή, που περιέχουν μεγάλη συγκέντρωση αργού, που ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια ως προς την ποιότητα του θαλασσινού νερού.

Μονάδες απορρύπανσης και ειδικοί συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση στην περιοχή του ναυαγίου για να εξακριβώσουν τον όγκο και την κατεύθυνση που παίρνουν οι ποσότητες του καυσίμου που διέρρευσαν και να εκτιμήσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το δεξαμενόπλοιο έπλεε για μία εβδομάδα ακυβέρνητο και φλεγόμενο, αφού συγκρούστηκε με το κινεζικό φορτηγό πλοίο CF Crystal την 6η Ιανουαρίου. Οι ισχυροί άνεμοι το έσπρωξαν μακριά από τις ακτές της Κίνας, όπου σημειώθηκε η σύγκρουση, στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Ιαπωνίας.

Το πλοίο, που μετέφερε 136.000 τόνους –ή περίπου ένα εκατομμύριο βαρέλια– πολύ ελαφρού και εύφλεκτου αργού πετρελαίου, βυθίστηκε αφού αλλεπάλληλες εκρήξεις εξασθένισαν το κύτος του.

Την Τρίτη το υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας διαβεβαίωσε ότι δεν θεωρεί πως υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η πετρελαιοκηλίδα να φθάσει στις ακτές των ιαπωνικών νησιών.

