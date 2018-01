'Κλάδος Ελαίας' στο Αφρίν: Στρατιωτικό και διπλωματικό θρίλερ στα συριακά εδάφη

Ο τουρκικός στρατός δεν διευκρίνισε εάν όλοι οι στόχοι που επλήγησαν βρίσκονταν στην επαρχία Αφρίν.

Εικονολήπτης του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς που βρίσκεται στα σύνορα με τη Συρία μετέδωσε νωρίτερα ότι είδε πολεμικά αεροσκάφη να ίπτανται πάνω από την περιοχή και να βομβαρδίζουν περιοχές στη συριακή επικράτεια.

Την ίδια ώρα, οι Κούρδοι πολιτοφύλακες της Συρίας (YPG) απάντησαν ότι μετά τις αεροπορικές επιδρομές που πραγματοποίησε η Τουρκία στην επαρχία Αφρίν, δεν έχουν άλλη επιλογή από το να απαντήσουν, υποστηρίζοντας ότι η Άγκυρα έπληξε κατοικημένες περιοχές.

Turkish jets destroyed observation posts and many other targets of PYD/PKK terrorists in #Afrin, #Syria pic.twitter.com/wqO20YtrKu