Λήξη συναγερμού στο Κings Cross: Το 'ύποπτο' αντικείμενο ήταν κατσαρόλα

Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, το ύποπτο αντικείμενο που πυροδότησε τον συναγερμό στις βρετανικές αρχές ήταν μια μαύρη κατσαρόλα, η οποία είχε αφεθεί σε ένα πεζοδρόμιο προκαλώντας ανησυχία ότι περιέχει εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι πυροτεχνουργοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι δεν εμπνέει λόγο ανησυχίας.

Τα δρομολόγια των συρμών πραγματοποιούνται κανονικά και αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στους δρόμους.

Suspicious package in #KingsCross this morning. Roads closed and police on the scene @BBCNews #London @HeartLondon pic.twitter.com/lnc5pntk87