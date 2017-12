Μάντσεστερ: Μεγάλη φωτιά σε 12ώροφη πολυκατοικία

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τουλάχιστον τρεις με τέσσερις όροφοι έχουν τυλιχτεί στις φλόγες. Η φωτιά ξέσπασε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Το κτήριο βρίσκεται στις βόρειες συνοικίες της βρετανικής πόλης.

#Manchester #Fire hopefully everyone is safe pic.twitter.com/xhsNn1YHqH