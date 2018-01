Ν. Αφρική: Τέσσερις νεκροί και δεκάδες τραυματίες σε σύγκρουση τραίνου με φορτηγό

Το τραίνο εκτελούσε το δρομολόγιο Χένενμαν-Κρούνσταντ, ενώ μάρτυρες κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό τραυματιών, ο οποίος κυμαίνεται μεταξύ 40 και 100 ανθρώπων.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν τουλάχιστον ένα βαγόνι να φλέγεται κοντά σε έναν αναποδογυρισμένο φορτηγό.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το φορτηγό δεν σταμάτησε σε διασταύρωση.

