Ο Πούτιν βούτηξε σε παγωμένη λίμνη για τα Θεοφάνεια

Φορώντας ένα γούνινο παλτό και μπότες ο ρώσος πρόεδρος πήγε σε μια απ' τις αποβάθρες της λίμνης και χωρίς να το πολυσκεφτεί βούτηξε στο νερό, on camera και ενώ οι ιερείς γύρω του έψελναν για τον αγιασμό των υδάτων.

WATCH: #Putin bathes in icy waters on day marking baptism of #Christ https://t.co/WKGz62Eh6c pic.twitter.com/tVVympfMkE