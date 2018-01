Όταν η πρόσοψη του ξενοδοχείου του Τραμπ έγινε 'ο απόπατος'

Τα μηνύματα φυσικά ήταν αντίστοιχα με αυτό που έστειλε ο αμερικανός πρόεδρος, αλλά του την φύλαξαν και για πολλά άλλα για τα οποία κατηγορείται.

Just now: someone has projected the word "sh*thole" onto Trump’s DC hotel. Priceless! https://t.co/dxBkav9lg1 …