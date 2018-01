Μυστήριο γύρω από το θάνατο του 'κυνηγού καταιγίδων' του Discovery Channel

Το περίεργο της υπόθεσης Joel Taylor ότι κανείς ακόμη δεν γνωρίζει ή δεν έχει δώσει πληροφορίες για τους λόγους που οδήγησαν στον θάνατό του. Φίλοι και συνάδελφοί του, παρόλα αυτά, έσπευσαν να δημοσιοποιήσουν το θάνατό του και να τον αποχαιρετίσουν μέσα από τα προσωπικά τους προφίλ στα social media.

Ένας από τους πιο κοντινούς φίλους του, ο Reed Timmer, ήταν και ο άνθρωπος που επιβεβαίωσε το θάνατό του με ένα tweet που ανήρτησε το βράδυ της Τρίτης.

RIP my best friend and storm chasing partner, Joel Taylor. I am shocked and absolutely devastated by the loss of my incredible, caring friend. We chased so many intense storms, and I wish we could have just one more storm chase. I'll miss you forever, Joel. We lost a legend pic.twitter.com/htN45t8wik — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) January 24, 2018

“RIP στον καλύτερό μου φίλο και συνεργάτη-κυνηγό καταιγίδας, Joel Taylor. Είμαι σοκαρισμένος, η απώλειά σου με συνέτριψε αγαπημένε, απίθανέ μου φίλε. Κυνηγήσαμε τόσες πολλές καταιγίδες μαζί. Εύχομαι να είχαμε μία καταιγίδα ακόμη να κυνηγήσουμε. Θα μου λείπεις για πάντα. Χάσαμε ένα θρύλο”, έγραφε. Από την Τρίτη μέχρι σήμερα, οι αναρτήσεις του στο Twitter έχουν φωτογραφίες και αφιερώσεις στον Joel Taylor.

More photos of legendary storm chaser Joel Taylor living life. Miss him so much already. #RIPJoel pic.twitter.com/pec9rqW2bY — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) January 24, 2018

Την Τετάρτη ο Reed, μετεωρολόγος στο AccuWeather πλέον ανέβασε μοιράστηκε ένα βίντεο με τον 21 ετών τότε Joel και έναν ανεμοστρόβιλο στο Τέξας.

Here is video of one of Joel's many tornado intercepts, but this one from May 29, 2001 when just 21 in the TX Panhandle. Incredible natural instinct chasing tornadoes and reading the sky. No one better at dominating back roads behind the wheel https://t.co/wIx1AUDKng — Reed Timmer (@ReedTimmerAccu) January 24, 2018

Ο Joel καταγόταν από την Οκλαχόμα. Ξεκίνησε να κυνηγάει καταιγίδες στο Discovery Channel το 2008. Όταν το ντοκιμαντέρ ‘Storm Chasers’ ήταν ήδη στο δεύτερο κύκλο του.