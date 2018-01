'Πυρηνική Επιλογή' για την αναστολή λειτουργίας του ομοσπονδιακού κράτους, προτείνει ο Τραμπ

Για να εγκριθούν νομοσχέδια που αφορούν τον προϋπολογισμό ή την κατανομή πιστώσεων απαιτούνται 60 ψήφοι στη Γερουσία και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σήμερα διαθέτει μόνο 51 έδρες.

"Οι Δημοκρατικοί θέλουν μόνο να εισρέουν ανεξέλεγκτα οι παράνομοι μετανάστες στη χώρα μας. Αν συνεχιστεί το αδιέξοδο, οι Ρεπουμπλικανοί θα πρέπει να πάνε στο 51% (σε ψήφους στη Γερουσία, τη λεγόμενη και "Πυρηνική Επιλογή") και να ψηφίσουν έναν πραγματικό, μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό", ανέφερε στο μήνυμά του ο Τραμπ.

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s!