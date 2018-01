Σ. Αραβία: Αναχαιτίστηκε βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από αντάρτες στην Υεμένη

Το δίκτυο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Δεν αναφέρθηκαν θύματα ή ζημιές.

Οι Χούθι, οι οποίοι θεωρούνται προσκείμενοι στο Ιράν, έχουν εκτοξεύσει επανειλημμένα πυραύλους εναντίον του βασιλείου. Παρότι δεν έχουν προκαλέσει σοβαρές ζημιές, οι επιθέσεις αυτές συνέβαλαν στην κλιμάκωση της ήδη υψηλής έντασης ανάμεσα στο Ριάντ και την Τεχεράνη.

Η Σαουδική Αραβία κατηγορεί το Ιράν ότι προμηθεύει με υλικά και τεχνογνωσία για την κατασκευή πυραύλων τους Χούθι, οι οποίοι συνεχίζουν να ελέγχουν την πρωτεύουσα της Υεμένης Σαναά και μεγάλο μέρος της χώρας.

Το Ιράν διαψεύδει την κατηγορία.

Η Σαουδική Αραβία ηγείται μιας στρατιωτικής συμμαχίας που επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015. Οι Χούθι είχαν αναγκάσει τον πρόεδρο Αμπντ Ράμπο Μανσούρ Χάντι να εξοριστεί και όδευαν να καταλάβουν όλη τη χώρα πριν επέμβει η συμμαχία.

Την 4η Νοεμβρίου, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε έναν βαλλιστικό πύραυλο πάνω από το αεροδρόμιο Βασιλιάς Χάλεντ του Ριάντ. Μετά την επίθεση η Σαουδική Αραβία επέβαλε πλήρη αεροπορικό, χερσαίο και θαλάσσιο αποκλεισμό στην Υεμένη. Το Ριάντ υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή είχε στόχο να διακοπεί ο εφοδιασμός των Χούθι από το Ιράν.

Ο πόλεμος στην Υεμένη έχει στοιχίσει από τον Μάρτιο του 2015 τη ζωή σε πάνω από 10.000 ανθρώπους, έχει εκτοπίσει πάνω από δύο εκατομμύρια άλλους κι έχει φέρει το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της χώρας στα πρόθυρα λιμού.

(Φωτογραφία: U.S. Department of Defense, via AP)