Στην κατάψυξη οι ΗΠΑ: 12 νεκροί, σκι στους δρόμους - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Νέα Υόρκη

Προβλήματα έχουν προκληθεί και στις μετακινήσεις, παρόλο που εκχιονιστικά μηχανήματα και συνεργεία καθαρισμού προσπαθούν να απομακρύνουν το χιόνι από τους δρόμους. Πολλά σχολεία και δημόσιες υπηρεσίες έχουν κλείσει. Το ίδιο συνέβη την Πέμπτη με τα αεροδρόμια LaGuardia και JFK της Νέας Υόρκης με αποτέλεσμα πάνω από τρεις χιλιάδες πτήσεις να ακυρωθούν.

Πτήσεις ακυρώθηκαν και από το αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης.

Οι αρχές εξέδωσαν προειδοποιήσεις για χιονοθύελλες σε 13 Πολιτείες, από τις ακτές από τη Βόρεια Καρολίνα έως το Μέιν, την ώρα που η μετεωρολογική υπηρεσία κάνει λόγο για ανέμους ταχύτητας 113 χιλιομέτρων την ώρα.

Για τη Βοστώνη αλλά και τις παράκτιες περιοχές στη βόρεια Νέα Αγγλία οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το ύψος του χιονιού θα ξεπεράσει τα 30 εκατοστά.

Firefighters deployed lifeboats to help rescue people stranded by freezing floodwaters in Boston. "Just a typical water rescue." https://t.co/OIRy7D6QN8 pic.twitter.com/CuATDXgxt2

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη βαρυχειμωνιά τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ αυτών δύο άστεγοι στο Χιούστον.

Τουλάχιστον 65.000 νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα βορειοανατολικά των ΗΠΑ παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, ένας αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί όσο περνούν οι ώρες.

This is how it looked today in Brant Rock, Massachusetts, as storm surge from the massive winter storm moving up the east coast poured into the streets https://t.co/KJnoRh3TQO pic.twitter.com/EzGE2t774z