Στους 16 οι τραυματίες απ' τη νέα πυρκαγιά στη Νέα Υόρκη

Οι 9 από τους τραυματίες είναι παιδιά, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ντάνιελ Νίγκρο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, διαβεβαίωσε ότι κανείς από τους τραυματίες δεν κινδυνεύει και όλοι τους θα βγουν σύντομα από το νοσοκομείο όπου έχουν μεταφερθεί.

The 7-alarm fire at 1547 Commonwealth Ave in the #Bronx has been placed under control. pic.twitter.com/7pGtIS7A7C

"Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια μεγάλη πυρκαγιά" και διέσωσαν πολλούς ανθρώπους, πρόσθεσε.

Update: #BronxFire : all flames are out and all residents are accounted for. 16 total patients not appear to be life-threatening. pic.twitter.com/Sn0ONeSA7A