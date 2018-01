Συναγερμός στη Μάγχη: Ρωσικά πολεμικά επιχείρησαν να μπουν στο κανάλι

Όπως έγραψε στο twitter ο συντάκτης θεμάτων Άμυνας του Sky News, Alistair Bunkal: "Η φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού HMS Westminster κινείται για να αναχαιτήσει έναν αριθμό ρωσικών πλοίων που πλέουν μέσα στο Αγγλικό Κανάλι".

Royal Navy Frigate HMS Westminster is en route to intercept and a number of Russian naval ships sailing through the English Channel.