Συναγερμός στο Λονδίνο - Έκλεισε σταθμός λόγω διαρροής αερίου

"Περίπου 1.450 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από ένα κοντινό ξενοδοχείο και ένα νυχτερινό κέντρο", ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Λονδίνου, ενώ πρόσθεσε ότι μέλη της συνδράμουν την αστυνομία καθώς υπάρχει μεγάλη διαρροή αερίου σε κεντρικό αγωγό στην Κρέιβεν Στριτ οφ Στραντ.

Η πυροσβεστική ανέφερε ότι ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 02:00 (τοπική ώρα, 04:00 ώρα Ελλάδας) και έστειλε στο σημείο δύο πυροσβεστικά οχήματα μαζί με δύο μονάδες αποτελούμενες από 20 πυροσβέστες.

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αντιμετωπίζουν το περιστατικό και έχουν αποκλείσει τους γύρω δρόμους, καθώς έχουν ανιχνευτεί υψηλά επίπεδα αερίου στην ατμόσφαιρα.

Εξαιτίας του περιστατικού, κλειστοί παραμένουν οι σταθμοί Charring Cross και Waterloo East, με αποτέλεσμα τα τραίνα να εκτρέπονται, και συνακόλουθες καθυστερήσεις οι οποίες αναστάτωσαν τους κατοίκους του Λονδίνου.

Why are trains from Lewisham to denmark hill so delayed? The 8:46 is scheduled to be half an hour late. What does this have to do with charing cross?