Συναγερμός στην Ατλάντα: Εκκένωση ξενοδοχείου μετά από εισβολή ενόπλου

Ο άνδρας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, εισήλθε στο ξενοδοχείο κρατώντας όπλα και λέγοντας πράγματα που προκάλεσαν την έντονη ανησυχία του προσωπικού που ειδοποίησε άμεσα την αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη, αλλά οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο άνδρας να είναι αναμεμειγμένος με έγκλημα που σημειώθηκε σε άλλη τοποθεσία, γεγονός που ερευνούν, χωρίς να δώσουν περαιτέρω πληροφορίες.

Video: Ambulance just left active SWAT situation with male patient. No sirens or lights. Law enforcement officials surround area. They say a man walked into Home 2 with firearms, made concerning comments. Suspect in custody. pic.twitter.com/hsuGLVheAH