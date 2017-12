Ντένβερ: Άγνωστος άνοιξε πυρ - δύο νεκροί, εφτά τραυματίες

**Copper Canyon OIS Update**- Deputies responded to a domestic disturbance resulting in shots fired. 5 deputies shot by suspect. 1 deputy confirmed deceased. 2 civilians also shot by suspect. Suspect shot & believed to be dead & no longer a threat. #CopperCanyonOIS — DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017

Οι αστυνομικές αρχές της περιοχής τέθηκαν σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού με την τοπική αστυνομία να κάνει αρχικά λόγο για πολλαπλούς τραυματίες, έπειτα από κλήση για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ συνέστησε στους πολίτες να μείνουν μακριά από παράθυρα και εξωτερικούς τοίχους.

UPDATE, we have multiple deputies down, no update on their status. The scene remains active and please avoid the area. — DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017

A Code Red was sent out regarding this incident. Any citizens in the affected area are instructed to shelter in place, avoid windows and stay away from exterior walls. pic.twitter.com/RgutCEqgJA — DC Sheriff (@dcsheriff) December 31, 2017

Πλάνα απ' την περιοχή δείχνουν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και αρκετά ασθενοφόρα.

#NEW: @ColoradoPolice say ‘multiple deputies down’ after shooting outside Denver We just heard gunshots in the distance. Police are now closing #Colorado at otero. We are moving to the media staging area. pic.twitter.com/cmXbKqHeX4 — Breaking News (@newnewspage) December 31, 2017

Police are responding to “multiple deputies” down in an active incident in Denver suburb Highlands Ranch https://t.co/XjXkVHx8Vx pic.twitter.com/mGhHpZNx85 — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 31, 2017

Τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων στέλνοντας παράλληλα μήνυμα στήριξης στις αστυνομικές δυνάμεις έστειλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με μήνυμά του στο Twitter.