Τουρκία: Αεροπλάνο με 162 επιβάτες γλίστρησε από τον διάδρομο προσγείωσης στον γκρεμό

Το αεροπλάνο βρέθηκε στον γκρεμό, παράπλευρα του διαδρόμου, μερικά μόλις μέτρα από την θάλασσα.

#BREAKING: Passenger jet skids off freezing runway at Turkey's Trabzon Airport stopping just feet from the sea: non of the 162 people onboard were injured pic.twitter.com/eV1j7UfU1T