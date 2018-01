Τραγωδία στη Νότια Κορέα: 41 νεκροί από φωτιά σε νοσοκομείο

Σε βίντεο τα οποία μεταφορτώθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, βλέπει κανείς δραματικές σκηνές: όπως έναν ασθενή, δεμένο με το συρματόσχοινο που πέταξε ελικόπτερο, πάνω από το φλεγόμενο νοσοκομείο Σετζόνγκ στην πόλη Μιριάν, στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νότιας Κορέας. Ή άλλον έναν καθώς βγαίνει από παράθυρο για να φθάσει μια σκάλα.

Στο εξαώροφο κτίριο φιλοξενείτο επίσης ένας οίκος ευγηρίας, εκτός από το νοσοκομείο.

Ο απολογισμός των θυμάτων δεν σταμάτησε να αυξάνεται το πρωί, καθώς υπέκυπταν τραυματίες που ανασύρθηκαν από το φλεγόμενο κτίριο. Το μεσημέρι (τοπική ώρα) είχε ανέβει στους 41 νεκρούς, σύμφωνα με το Γιονάπ, που επικαλέστηκε στελέχη του νοτιοκορεάτικου πυροσβεστικού σώματος που επιχειρούσαν στο σημείο.

«Δύο νοσοκόμες αφηγήθηκαν ότι είδαν την πυρκαγιά να εκδηλώνεται ξαφνικά σε μια αίθουσα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών», εξήγησε ο αρχηγός των πυροσβεστών Τσόι Μαν-γου.

Pictures from the scene in South Korea as firefighters race to extinguish a deadly fire at Sejong Hospital, Miryang.



The fire is thought to have started in emergency room: https://t.co/3XqAZkbMY9 pic.twitter.com/cNlbJaHOWf