Τραγωδία στο Νιου Τζέρσι: 16χρονος πυροβόλησε και σκότωσε τέσσερα άτομα

Για την ώρα δεν έχει διευκρινιστεί η ταυτότητα των άλλων δύο θυμάτων, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες απ' το NBC πρόκειται για μια έφηβη κι έναν ενήλικο άνδρα.

Για την υπόθεση έχει συλληφθεί ο 16χρονος και σύμφωνα με την αστυνομία όλα δείχνουν ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, θέλοντας να καθησυχάσουν τον κόσμο.

MCPO running an ongoing homicide investigation with 4 dead in Long Branch. No threat to the public as it is believed to be an isolated domestic incident. More to follow stay tuned.