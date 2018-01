Τσεχία: Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Πράγα- Νεκροί και τραυματίες

Η πυροσβεστική υπηρεσία της Τσεχίας ανακοίνωσε ότι η φωτιά σημειώθηκε στο Eurostars David Hotel, κοντά στο Εθνικό Θέατρο της Πράγας.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 40 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από το κτίριο.

«Υπάρχουν δύο (θάνατοι) ωστόσο φοβόμαστε ότι δεν θα είναι ο τελικός απολογισμός» δήλωσε ο Πετρ Κόλουτς, ο διευθυντής των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών της Πράγας στην τσεχική τηλεόραση.

Όπως μετέδωσαν τσεχικά ΜΜΕ, αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

40 zraněných při požáru hotelu v centru Prahy. / 40 injured after fire in hotel in Prague. https://t.co/Xd8m52O0Cd