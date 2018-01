Βέλγιο: Τραυματίες και κατάρρευση κτιρίου από έκρηξη στην Αμβέρσα

Η έκρηξη σημειώθηκε σε εστιατόριο στην περιοχή Paardenmarkt. Τρία σπίτια υπέστησαν ζημιές και τουλάχιστον ένα κατέρρευσε.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε σε τοπικά ΜΜΕ ότι τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχουν τραυματισμοί ενώ υπάρχουν και θύματα που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα συντρίμμια. Εκτιμάται ότι οι αγνοούμενοι είναι 2-3.

A horrible explosion in #Antwerp So far 5 wounded. Police and fire department think it was a gas explosion. https://t.co/1c8f2Mz65u pic.twitter.com/Tulck0MsOl