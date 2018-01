Βίντεο: 'Βρέχει' παγωμένα ιγκουάνα στη Φλόριντα

Στη Φλόριντα μάλιστα, εκτός από χιόνι ρίχνει και...εγκουάνα. Οι ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες κάνουν τις πράσινες αυτές σαύρες να πέφτουν από τα δέντρα όπου ζουν, καθώς "κατεβάζουν τους διακόπτες τους" προκειμένου να αντεπεξέλθουν στο ψύχος. Σύμφωνα με τους ειδικούς τα ιγκουάνα δεν πεθαίνουν και όταν ζεσταθούν, "ξαναζωντανεύουν".

The scene at my backyard swimming pool this 40-degree South Florida morning: A frozen iguana. pic.twitter.com/SufdQI0QBx