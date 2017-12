Χαμενεΐ: Ο Τραμπ θα αποτύχει όπως και ο 'εξυπνότερός' του Ρέιγκαν στη σκληρή στάση απέναντι στο Ιράν

«Ο Ρέιγκαν ήταν πιο ισχυρός και πιο έξυπνος από όσο ο Τραμπ και ήταν ένας καλύτερος ηθοποιός στο να εκτοξεύει απειλές και στράφηκε και εκείνος εναντίον μας και κατέρριψαν το αεροπλάνο μας», δήλωσε ο Χαμενεΐ στην κρατική τηλεόραση.

Το 1988, ένα πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού κατέρριψε ένα ιρανικό επιβατικό αεροσκάφος καθώς πετούσε πάνω από τον Κόλπο, με αποτέλεσμα τον θάνατο όλων των 290 επιβαινόντων, σε ένα περιστατικό που η Ουάσιγκτον ομολόγησε πως ήταν σφάλμα της. Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι ήταν μια σκόπιμη επίθεση ενάντια στο Ιράν, που τότε ήταν σε πόλεμο με το γειτονικό Ιράκ.

«Αλλά ο Ρέιγκαν έχει πεθάνει και, σύμφωνα με τις πεποιθήσεις μας, τώρα βρίσκεται αντιμέτωπος με την τιμωρία του θεού…ενώ το Ιράν έχει κάνει μεγάλες προόδους σε όλους τους τομείς από την περίοδο του Ρέιγκαν», σημείωσε ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης

«Αυτή η τάση θα συνεχιστεί υπό τον σημερινό Αμερικανό πρόεδρο και κάθε ελπίδα από την πλευρά τους ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα υποχωρήσει ή θα αποδυναμωθεί είναι φρούδα».

Τον Οκτώβριο ο Αμερικανός πρόεδρος αρνήθηκε να επαναβεβαιώσει ότι το Ιράν συμμορφώνεται με τους όρους της συμφωνίας αυτής, που συνήφθη το 2015 μεταξύ της Τεχεράνης και των έξι μεγάλων δυνάμεων (ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία), ενώ στη νέα του στρατηγική για την εθνική ασφάλεια, το Ιράν αναφέρεται ως απειλή για τα αμερικανικά συμφέροντα.

Φωτό: Office of the Iranian Supreme Leader via AP